Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 18,17 EUR zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 18,17 EUR zu. Kurzfristig markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 18,43 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 18,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.615.143 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,16 EUR) erklomm das Papier am 04.08.2022. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Kursplus von 82,50 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,27 EUR. Dieser Wert wurde am 28.03.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 15,96 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 28,11 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.05.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,47 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS von -0,08 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 04.08.2023 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 02.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 2,16 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juni

LEG Immobilien-Aktie springt an: LEG Immobilien schraubt Ausblick für 2023 hoch - Auch andere Immobilienwerte erholt

Hot Stocks heute: Apple-Short-Trade - Vonovia: Tiefere Kurse zeichnen sich ab