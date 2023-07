Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger schicken Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag ins Plus

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 17,92 EUR zu.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 17,92 EUR. Im Tageshoch stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 18,03 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien beläuft sich auf 144.136 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.08.2022 bei 33,16 EUR. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 45,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,27 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 14,76 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 28,11 EUR.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q2 2023 wird am 04.08.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 02.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,16 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

