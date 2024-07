Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittwochvormittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 26,31 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 26,31 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 26,45 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,39 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 17.853 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,21 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 14,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.07.2023 bei 17,34 EUR. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 34,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,17 EUR, nach 0,900 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,32 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS von -2,47 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,67 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,57 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 01.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,90 EUR fest.

