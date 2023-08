Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 20,33 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie um 15:51 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 20,33 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 20,62 EUR. Im Tief verlor die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 20,10 EUR. Bei 20,21 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1.418.592 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,16 EUR) erklomm das Papier am 04.08.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 63,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.03.2023 bei 15,27 EUR. Abschläge von 24,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 27,89 EUR.

Am 04.05.2023 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.08.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 01.11.2024.

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,16 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

DAX 40-Wert Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Investment verloren

Experten sehen bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Potenzial

LEG-, Vonovia-Aktien & Co. unter Druck: Gewinnwarnung von PATRIZIA belastet