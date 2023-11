Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) springt am Freitagnachmittag an

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 7,2 Prozent auf 24,37 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 7,2 Prozent auf 24,37 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 24,93 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien beläuft sich auf 5.901.825 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.01.2023 bei 28,72 EUR. Mit einem Zuwachs von 17,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,27 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 59,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 28,28 EUR an.

Am 26.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,47 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 03.11.2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 2,17 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

