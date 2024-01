Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewinnt am Donnerstagmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 27,68 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 27,68 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,94 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,36 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 472.578 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,09 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 28.03.2023 Kursverluste bis auf 15,27 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,83 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,65 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Am 15.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 06.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,22 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belaufen.

