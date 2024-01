Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger schicken Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 27,36 EUR ab.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 27,36 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 27,24 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,36 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 982.331 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,09 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 6,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,27 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 44,19 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 28,65 EUR.

Am 03.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,34 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,33 EUR erwirtschaftet worden.

Am 15.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 06.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,22 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belaufen.

