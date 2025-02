Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Mittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 29,16 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 29,16 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 28,83 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,99 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien beläuft sich auf 380.510 Stück.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 33,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 14,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 15.03.2024 auf bis zu 23,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,19 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 34,83 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,72 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,59 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 19.03.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 12.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,94 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Aktienempfehlung: So bewertet Deutsche Bank AG die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

So schätzen die Analysten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Januar 2025 ein

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX letztendlich mit positivem Vorzeichen