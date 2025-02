Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger schicken Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag auf rotes Terrain

Blick auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Kurs

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 29,01 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 29,01 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 28,93 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,99 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 73.674 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 16,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,74 EUR am 15.03.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,19 EUR. Im Vorjahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 0,900 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wird bei 34,83 EUR angegeben.

Am 06.11.2024 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,50 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,72 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,59 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.03.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 12.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,94 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belaufen.

