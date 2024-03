Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger schicken Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Montagnachmittag ins Minus

Notierung im Blick

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 26,09 EUR abwärts.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 26,09 EUR abwärts. Im Tief verlor die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 26,07 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,76 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien beläuft sich auf 473.240 Stück.

Bei 29,30 EUR markierte der Titel am 31.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 10,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,27 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 41,47 Prozent wieder erreichen.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,850 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,908 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 29,02 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 03.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,34 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 15.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,18 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

