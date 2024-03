Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag im Minus

Notierung im Blick

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 26,63 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 26,63 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 26,63 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,76 EUR. Der Tagesumsatz der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belief sich zuletzt auf 27.231 Aktien.

Bei einem Wert von 29,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.01.2024). Mit einem Zuwachs von 10,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.03.2023 (15,27 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 42,66 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,908 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 0,850 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,02 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 03.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,33 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.03.2024 erfolgen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 06.03.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,18 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

