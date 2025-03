Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Dienstagvormittag nahe Nulllinie

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Kaum Ausschläge verzeichnete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 28,88 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie um 09:07 Uhr im XETRA-Handel bei 28,88 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zog in der Spitze bis auf 28,93 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 28,68 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 28,77 EUR. Zuletzt wechselten 128.597 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 33,93 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 17,49 Prozent zulegen. Am 15.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 21,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,18 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,06 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Am 06.11.2024 legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,50 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,72 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,59 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 19.03.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 1,94 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

