Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Donnerstagmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 26,02 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:46 Uhr 0,2 Prozent auf 26,02 EUR. Im Tief verlor die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 25,92 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,06 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 412.688 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Bei einem Wert von 29,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.01.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Kursplus von 12,61 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 01.06.2023 auf bis zu 16,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 60,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,850 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,04 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,68 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Am 14.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,50 EUR gegenüber 2,33 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Am 30.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 01.05.2025 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,95 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

