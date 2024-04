Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger schicken Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Donnerstagnachmittag ins Minus

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 25,98 EUR.

Der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 25,98 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,92 EUR nach. Bei 26,06 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 997.637 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 31.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 12,78 Prozent Luft nach oben. Am 01.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 16,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 37,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Vonovia SE (ex Deutsche Annington) seine Aktionäre 2022 mit 0,850 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,04 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,68 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 14.03.2024. Das EPS lag bei 0,50 EUR. Im letzten Jahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 2,33 EUR je Aktie eingefahren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2024 veröffentlicht. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 01.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,95 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

