Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Donnerstagvormittag ohne große Veränderung

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 26,07 EUR an der Tafel.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:05 Uhr die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 26,07 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 26,11 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 26,02 EUR aus. Bei 26,06 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 43.014 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.01.2024 bei 29,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 12,39 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 01.06.2023 auf bis zu 16,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 60,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,04 EUR. Im Vorjahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 0,850 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,68 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 14.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 01.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,95 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

DAX 40-Titel Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vonovia SE (ex Deutsche Annington) von vor einem Jahr abgeworfen

Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Handelsende ab

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Abschläge