Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE zeigt sich am Freitagmittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Vonovia SE zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Vonovia SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,2 Prozent auf 27,46 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Vonovia SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,2 Prozent auf 27,46 EUR. In der Spitze legte die Vonovia SE-Aktie bis auf 27,48 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,69 EUR. Von der Vonovia SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.953.957 Stück gehandelt.

Bei 33,93 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 23,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,03 EUR am 26.03.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,49 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Vonovia SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,900 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,23 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE-Aktie bei 33,46 EUR.

Am 19.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,42 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE ein EPS von -3,40 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2,40 Mrd. EUR gegenüber 1,43 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Vonovia SE wird am 07.05.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 05.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE im Jahr 2025 1,90 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

Börse Frankfurt: DAX notiert am Donnerstagnachmittag im Minus

Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Nachmittag

Aktien von Deutscher Bank und Commerzbank deutlich tiefer - Immobilienwerte steigen