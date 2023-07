Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,3 Prozent auf 18,95 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 18,95 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,04 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,35 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.209.565 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Bei 33,16 EUR erreichte der Titel am 04.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 42,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 15,27 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 19,40 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,11 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.05.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,47 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS von -0,08 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.08.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 02.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,16 EUR fest.

