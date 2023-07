Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt sich am Vormittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 18,43 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 18,43 EUR. Kurzfristig markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 18,53 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,35 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 119.144 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.08.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 79,97 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,27 EUR am 28.03.2023. Mit Abgaben von 17,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,11 EUR.

Am 04.05.2023 legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,47 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 04.08.2023 vorlegen. Am 02.08.2024 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 2,16 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

