Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag in Rot

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,4 Prozent im Minus bei 19,89 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 3,4 Prozent auf 19,89 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 19,78 EUR. Bei 20,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.616.845 Stück gehandelt.

Am 05.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 32,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 38,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,27 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 23,23 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 27,89 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.05.2023 vor. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,47 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,08 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 04.08.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 01.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,16 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

