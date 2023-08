Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Freitagvormittag südwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,8 Prozent auf 20,01 EUR nach.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,8 Prozent auf 20,01 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 19,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,02 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 352.095 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 32,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2022). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 60,32 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,27 EUR ab. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 31,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 27,89 EUR.

Am 04.05.2023 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,47 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,08 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.08.2023 terminiert. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 01.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,16 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belaufen.

