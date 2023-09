Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Montagnachmittag in Grün

Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 21,98 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 21,98 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie sogar auf 22,39 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,34 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.102.794 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Bei einem Wert von 28,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.01.2023). Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 23,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.03.2023 bei 15,27 EUR. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 30,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 27,99 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Am 26.07.2023 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) -0,08 EUR je Aktie generiert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 03.11.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 01.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,17 EUR je Aktie belaufen.

