Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Montagvormittag im Aufwind

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt ging es für das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 22,28 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 22,28 EUR zu. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf 22,34 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,34 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 96.009 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 17.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 28,72 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Kursplus von 28,90 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.03.2023 bei 15,27 EUR. Abschläge von 31,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 27,99 EUR an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -2,34 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,08 EUR je Aktie erzielt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 01.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,17 EUR fest.

