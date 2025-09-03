Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Vonovia SE zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 26,31 EUR zu.

Die Vonovia SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 26,31 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Vonovia SE-Aktie sogar auf 26,34 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,26 EUR. Der Tagesumsatz der Vonovia SE-Aktie belief sich zuletzt auf 70.925 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,93 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,96 Prozent. Bei einem Wert von 24,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.03.2025). Mit einem Kursverlust von 8,67 Prozent würde die Vonovia SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,22 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,25 EUR je Vonovia SE-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,80 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE am 06.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,95 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,54 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,64 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Vonovia SE am 05.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE-Aktie in Höhe von 2,00 EUR im Jahr 2028 aus.

