DAX23.691 +0,4%ESt505.327 ±0,0%Top 10 Crypto15,67 -0,5%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin94.984 -0,9%Euro1,1652 -0,1%Öl67,24 -0,2%Gold3.543 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Infineon 623100 DEUTZ 630500 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Apple 865985 Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Porsche PAG911
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Chinas Börsen tiefrot - Nikkei zieht an -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten BYD -- DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai im Fokus
Top News
TeamViewer-Aktie fällt: Zwei Großaktionäre stoßen ihre Anteile ab TeamViewer-Aktie fällt: Zwei Großaktionäre stoßen ihre Anteile ab
Dunkle Wolken am Rüstungshimmel? Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT unter Druck Dunkle Wolken am Rüstungshimmel? Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT unter Druck
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Aktienkurs aktuell

Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

04.09.25 09:25 Uhr
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Die Aktie von Vonovia SE zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 26,31 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
26,23 EUR 0,02 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Vonovia SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 26,31 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Vonovia SE-Aktie sogar auf 26,34 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,26 EUR. Der Tagesumsatz der Vonovia SE-Aktie belief sich zuletzt auf 70.925 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,93 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,96 Prozent. Bei einem Wert von 24,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.03.2025). Mit einem Kursverlust von 8,67 Prozent würde die Vonovia SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,22 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,25 EUR je Vonovia SE-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,80 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE am 06.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,95 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,54 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,64 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Vonovia SE am 05.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE-Aktie in Höhe von 2,00 EUR im Jahr 2028 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vonovia SE-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vonovia, Aroundtown & Co.: Renditen von Staatsanleihen steigen und belasten Immobilienaktien

August 2025: Experten empfehlen Vonovia SE-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Vonovia SE

Nachrichten zu Vonovia SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
21.08.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.08.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025Vonovia SE BuyWarburg Research
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
21.08.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.08.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025Vonovia SE BuyWarburg Research
06.08.2025Vonovia SE KaufenDZ BANK
06.08.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
03.07.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
02.07.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderweightBarclays Capital
06.11.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vonovia SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen