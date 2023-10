Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittwochmittag in Grün

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 22,27 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 22,27 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 22,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,80 EUR. Zuletzt wechselten 868.156 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.01.2023 bei 28,72 EUR. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 22,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.03.2023 bei 15,27 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 45,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 28,42 EUR.

Am 26.07.2023 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -2,47 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,08 EUR je Aktie erzielt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 03.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 01.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,83 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

