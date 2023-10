Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

So entwickelt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 21,60 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr rutschte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 21,60 EUR ab. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,59 EUR nach. Bei 21,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 150.672 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 17.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,72 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,27 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,42 EUR.

Am 26.07.2023 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,47 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 EUR je Aktie erzielt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 03.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger Experten zufolge am 01.11.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,83 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

