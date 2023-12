Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) reagiert am Nachmittag positiv

Blick auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 26,58 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 26,58 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,94 EUR an. Bei 26,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.674.172 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.01.2023 auf bis zu 28,72 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 8,05 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,27 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 42,55 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 28,39 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,34 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,33 EUR je Aktie erzielt worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 15.03.2024 gerechnet. Am 06.03.2025 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 2,20 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit grünem Vorzeichen

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX beendet den Freitagshandel mit Gewinnen

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen