Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Montagmittag mit stabiler Tendenz

So entwickelt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 27,95 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 27,95 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 28,21 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 27,73 EUR aus. Bei 27,91 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 330.338 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Am 31.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 29,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,83 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,27 EUR am 28.03.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,37 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,36 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,34 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,33 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 15.03.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 06.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2023 2,22 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

