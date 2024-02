Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger schicken Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag ins Plus

Blick auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 28,00 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere um 09:06 Uhr 0,3 Prozent. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 28,21 EUR. Bei 27,91 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 76.777 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 31.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,30 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie somit 4,44 Prozent niedriger. Am 28.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 15,27 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 45,46 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,36 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,33 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Am 15.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2025 1,85 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

