Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schiebt sich am Mittwochvormittag vor

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 29,25 EUR nach oben.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 29,25 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 29,34 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,22 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien beläuft sich auf 62.305 Stück.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,00 Prozent. Am 15.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 23,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,19 EUR. Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 34,83 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 06.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,09 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,72 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 19.03.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 12.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington).

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 1,94 EUR je Aktie aus.

