Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger schicken Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Dienstagnachmittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 26,01 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 26,01 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 25,99 EUR. Bei 26,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 715.404 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,30 EUR erreichte der Titel am 31.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,27 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 41,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,908 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wird bei 29,02 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,34 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.03.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 06.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in Höhe von 2,18 EUR im Jahr 2023 aus.

