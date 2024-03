Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Vormittag fester

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Blick

05.03.24 09:22 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 26,21 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere um 09:06 Uhr 0,1 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 26,21 EUR. Mit einem Wert von 26,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 30.714 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.01.2024 bei 29,30 EUR. Gewinne von 11,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.03.2023 (15,27 EUR). Mit Abgaben von 41,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,908 EUR, nach 0,850 EUR im Jahr 2022. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,02 EUR aus. Am 03.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,33 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 15.03.2024 präsentieren. Am 06.03.2025 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren. Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2023 2,18 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Grün Gute Stimmung in Frankfurt: DAX notiert zum Ende des Freitagshandels im Plus Vonovia, Aroundtown & Co: Immobilien-Aktien von Preisdaten angetrieben

