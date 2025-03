Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) verliert am Mittag kräftig

So entwickelt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 6,7 Prozent auf 27,30 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 6,7 Prozent auf 27,30 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ging bis auf 27,27 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,26 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.946.507 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 15.03.2024 Kursverluste bis auf 23,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 13,04 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,18 EUR. Im Vorjahr erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre 0,900 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 35,06 EUR an.

Am 06.11.2024 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,72 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,59 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 19.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 12.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2024 1,94 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

