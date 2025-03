Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) fällt am Mittwochnachmittag tief

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 6,8 Prozent auf 27,25 EUR nach.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 6,8 Prozent auf 27,25 EUR abwärts. Im Tief verlor die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 27,14 EUR. Bei 28,26 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 6.421.441 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 24,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,74 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 12,88 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,18 EUR. Im Vorjahr erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre 0,900 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,06 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Am 06.11.2024 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,09 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ebenfalls 0,50 EUR je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im vergangenen Quartal 1,72 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,59 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.03.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 12.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington).

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,94 EUR fest.

