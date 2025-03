Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag im Minus

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 28,45 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 28,45 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 27,83 EUR. Bei 28,26 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belief sich zuletzt auf 710.031 Aktien.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 33,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 15.03.2024 Kursverluste bis auf 23,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 16,56 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,18 EUR aus. Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 35,06 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,09 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,50 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,72 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 19.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Am 12.03.2026 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in Höhe von 1,94 EUR im Jahr 2024 aus.

