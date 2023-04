Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Vonovia 16,68 EUR

Um 11:48 Uhr rutschte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 16,79 EUR ab. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 16,72 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 17,08 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.334.618 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 06.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 41,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 59,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 15,27 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 9,92 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 29,62 EUR.

Am 04.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 04.05.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 02.05.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,477 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

