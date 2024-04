Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Freitagmittag mit Einbußen

Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 25,61 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 25,61 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 25,42 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,56 EUR. Von der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 351.006 Stück gehandelt.

Am 31.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,30 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Kursplus von 14,41 Prozent wieder erreichen. Am 01.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 16,24 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,59 Prozent.

Nach 0,850 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,04 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,68 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 14.03.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2024 veröffentlicht. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 01.05.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 1,95 EUR je Aktie aus.

