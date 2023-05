Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

Aktien in diesem Artikel Vonovia 18,88 EUR

1,61% Charts

News

Analysen

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 18,71 EUR. In der Spitze gewann die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 18,84 EUR. Bei 18,68 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 132.023 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 36,84 EUR erreichte der Titel am 06.05.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 49,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,27 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 22,53 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,48 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.08.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 02.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,652 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Vonovia-Aktie fester: Vonovia verkauft Immobilien für 560 Millionen Euro - Milliardenverlust

Vonovia-Aktie legt zu: Vonovia verkauft Beteiligung an Immobilienportfolio für Milliardenbetrag

Vonovia, TAG Immobilien, Aroundtown & Co.: Immobilien-Aktien nach US-Inflationsdaten weit im Plus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Bildquellen: Vonovia SE