Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger schicken Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag ins Minus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 18,80 EUR abwärts.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 18,80 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 18,61 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 170.547 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 04.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 33,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 76,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.03.2023 bei 15,27 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 18,75 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 28,11 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,47 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,08 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 04.08.2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 02.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,16 EUR fest.

