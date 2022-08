Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag stabil

Mit einem Kurs von 30,23 EUR zeigte sich die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel um 12:22 Uhr kaum verändert. Bei 30,55 EUR erreichte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 30,07 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 30,38 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 437.435 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,51 EUR) erklomm das Papier am 24.08.2021. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie somit 44,54 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,95 EUR am 12.07.2022. Mit einem Kursverlust von 12,17 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,35 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,06 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 49,88 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.08.2022.

Voraussichtlich am 04.11.2022 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 08.11.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 2,35 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

