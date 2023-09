Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag mit stabiler Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 22,00 EUR.

Bei der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 22,00 EUR. Kurzfristig markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 22,06 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 21,58 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 362.496 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 28,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Kursplus von 30,55 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 28.03.2023 auf bis zu 15,27 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 30,59 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 27,99 EUR.

Am 26.07.2023 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) -0,08 EUR je Aktie generiert.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 03.11.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 01.11.2024.

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,16 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

