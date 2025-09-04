Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE schiebt sich am Freitagvormittag vor

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Vonovia SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 26,22 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE-Papiere um 09:06 Uhr 0,4 Prozent. In der Spitze legte die Vonovia SE-Aktie bis auf 26,27 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,27 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 68.558 Vonovia SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 29,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 26.03.2025 Kursverluste bis auf 24,03 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE-Aktie derzeit noch 8,35 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,25 EUR. Im Vorjahr hatte Vonovia SE 1,22 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,80 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE -0,95 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vonovia SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,64 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,54 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Für das Jahr 2028 gehen Analysten von einem Vonovia SE-Gewinn in Höhe von 2,00 EUR je Aktie aus.

