Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 23,85 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 23,82 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,91 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 58.897 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 48,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 51,26 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 18,59 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2022). Mit einem Kursverlust von 28,33 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre gab es im Jahr 2018 eine Dividende in Höhe von 1,35 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,82 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 38,83 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Am 04.11.2022 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 07.03.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS in Höhe von 2,54 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Bildquellen: Vonovia SE