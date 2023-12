Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag mit Kursplus

Kursverlauf

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 27,47 EUR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 27,47 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie sogar auf 27,47 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,86 EUR. Bisher wurden heute 1.299.374 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,72 EUR) erklomm das Papier am 17.01.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.03.2023 bei 15,27 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 44,41 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wird bei 28,39 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,33 EUR je Aktie gewesen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 15.03.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.03.2025 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 2,20 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

