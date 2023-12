Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) steigt am Dienstagvormittag

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 27,04 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 27,04 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 27,08 EUR. Bei 26,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 307.365 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Am 17.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 28,72 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Bei einem Wert von 15,27 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.03.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 77,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wird bei 28,39 EUR angegeben.

Am 03.11.2023 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 15.03.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 06.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington).

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,20 EUR je Aktie.

