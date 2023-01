Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) verzeichnet am Mittag Verluste

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 0,2 Prozent auf 24,08 EUR nach. Im Tief verlor die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 23,84 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,26 EUR. Bisher wurden heute 362.311 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2022 bei 48,93 EUR. Gewinne von 50,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,59 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 29,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre gab es im Jahr 2018 eine Dividende in Höhe von 1,35 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,82 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,90 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Am 04.11.2022 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2023 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 2,47 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vonovia SE