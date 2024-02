Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Dienstagvormittag stärker

So entwickelt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 27,76 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 27,76 EUR. Kurzfristig markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 27,98 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,82 EUR. Bisher wurden via XETRA 76.558 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 29,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.01.2024). Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 5,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.03.2023 bei 15,27 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 44,99 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 28,36 EUR aus.

Am 03.11.2023 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei -2,34 EUR. Ein Jahr zuvor waren 2,33 EUR je Aktie erzielt worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 15.03.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 06.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 2,22 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

