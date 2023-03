Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) reagiert am Vormittag positiv

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 23,01 EUR. Im Tageshoch stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 23,18 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,13 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 137.919 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2022 bei 45,96 EUR. Mit einem Zuwachs von 49,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 18,59 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2022). Abschläge von 23,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,79 EUR, nach 1,35 EUR im Jahr 2018. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 34,44 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 17.03.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 07.03.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2022 2,38 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

Diesen Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

Vonovia-, LEG-Aktien & Co. beflügelt: Hoffnung auf weniger straffe Zinspolitik treibt Immobilienwerte an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Bildquellen: Vonovia SE