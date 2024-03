Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gibt am Mittwochnachmittag nach

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 25,91 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 25,91 EUR. In der Spitze büßte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 25,77 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,33 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.522.445 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 31.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Bei 15,27 EUR fiel das Papier am 29.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 41,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,908 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wird bei 29,02 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023 vor. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,34 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,33 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.03.2024 veröffentlicht. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 01.05.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,18 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

