Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Donnerstagmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,7 Prozent auf 26,02 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 3,7 Prozent auf 26,02 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 25,67 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,63 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.103.816 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 33,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie somit 23,31 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.03.2024 bei 23,74 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,900 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,18 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 35,06 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 06.11.2024. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,09 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,50 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 1,72 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,59 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 19.03.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger Experten zufolge am 12.03.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in Höhe von 1,94 EUR im Jahr 2024 aus.

