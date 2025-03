Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) mit herben Abschlägen am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 5,7 Prozent auf 25,48 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 5,7 Prozent auf 25,48 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,26 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,63 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.398.098 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 33,93 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,74 EUR. Dieser Wert wurde am 15.03.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 6,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,18 EUR. Im Vorjahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 0,900 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,06 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,09 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,19 Prozent auf 1,72 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 19.03.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 12.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,94 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

